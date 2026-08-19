Talents en entreprise : le point sur «l'effet génie»

Décryptage

Longtemps, la gestion des talents a reposé sur l’objectif d’identifier les futurs dirigeants, ces quelques collaborateurs promis aux postes les plus prestigieux. Mais on s'interroge désormais sur une approche plus inclusive... Élise Marescaux, doyenne du corps professoral de l'IÉSEG à Lille et chercheuse en ressources humaines, nous en dit plus.



