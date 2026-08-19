Talents en entreprise : le point sur «l'effet génie»

Entreprises
Emploi des seniors : la nécessité de changer de paradigme
19/08/2026 Nadia Daki
Hauts-de-France
Longtemps, la gestion des talents a reposé sur l’objectif d’identifier les futurs dirigeants, ces quelques collaborateurs promis aux postes les plus prestigieux. Mais on s'interroge désormais sur une approche plus inclusive... Élise Marescaux, doyenne du corps professoral de l'IÉSEG à Lille et chercheuse en ressources humaines, nous en dit plus.
Élise Marescaux, doyenne du corps professoral de l’IÉSEG. © Lena Heleta
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19/08/2026 Nadia Daki
Hauts-de-France
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