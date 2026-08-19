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Décryptage

Talents en entreprise : le point sur «l'effet génie»

Longtemps, la gestion des talents a reposé sur l’objectif d’identifier les futurs dirigeants, ces quelques collaborateurs promis aux postes les plus prestigieux. Mais on s'interroge désormais sur une approche plus inclusive... Élise Marescaux, doyenne du corps professoral de l'IÉSEG à Lille et chercheuse en ressources humaines, nous en dit plus. 


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Élise Marescaux, doyenne du corps professoral de l’IÉSEG. © Lena Heleta

Élise Marescaux, doyenne du corps professoral de l’IÉSEG. © Lena Heleta

Par Marine Tesse
La Gazette Nord-Pas-de-Calais
Publié le 19 août 2026 - Mis à jour le 19 août 2026
<p>Qu’est-ce qu’un talent en entreprise ? Pour Élise Marescaux, doyenne du corps professoral de l’IÉSEG à Lille et spécialiste de la gestion des talents, «<em>depuis une vingtaine d’années, le talent est surtout associé au leadership. Il s’agit d’identifier ceux qui pourront devenir les managers ou les dirigeants de demain</em>». Dans les grands groupes, cela représente souvent à peine 5% des effectifs, intégrés dans des programmes spécifiques de développement. Une approche remise en question ces dernières années, les entreprises réalisant qu’elles créent de fait de la valeur grâce à une multi.

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