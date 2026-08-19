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Décryptage

Industrie : des recrutements sous tension

Maintenance, achats, finance ou ressources humaines... les industriels des Hauts- de-France continuent de rencontrer des difficultés de recrutement. Entre déficit d’image, inadéquation des formations et évolution des attentes des candidats, les entreprises sont contraintes de revoir leurs méthodes pour attirer et fidéliser les talents.

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Les collaborateurs dans l’industrie doivent savoir piloter des équipements automatisés. © Kadmy

Les collaborateurs dans l’industrie doivent savoir piloter des équipements automatisés. © Kadmy

Par Baptiste Régent
La Gazette Nord-Pas-de-Calais
Publié le 19 août 2026 - Mis à jour le 19 août 2026
<p>Si les métiers de la maintenance restent parmi les plus recherchés, les difficultés de recrutement s’étendent aujourd’hui bien au-delà puisque les fonctions support deviennent elles aussi difficiles à pourvoir. À Ruitz, la société MovNtec en a fait l’expérience. «<em>Nous avons mis près de dix mois à recruter un acheteur</em>» explique Francis Kopp, co-dirigeant de l’entreprise spécialisée dans l’industrialisation de solutions mécatroniques et de la mobilité électrique. «<em>Nous avons également rencontré des difficultés sur des postes en ressources humaines, en finance ou encore en mainten.

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