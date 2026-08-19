Industrie : des recrutements sous tension

Entreprises
Emploi des seniors : la nécessité de changer de paradigme
19/08/2026 Nadia Daki
Hauts-de-France
Maintenance, achats, finance ou ressources humaines... les industriels des Hauts- de-France continuent de rencontrer des difficultés de recrutement. Entre déficit d’image, inadéquation des formations et évolution des attentes des candidats, les entreprises sont contraintes de revoir leurs méthodes pour attirer et fidéliser les talents.
Les collaborateurs dans l’industrie doivent savoir piloter des équipements automatisés. © Kadmy
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