Emploi régional : qui tire son épingle du jeu ?

Entreprises
Emploi des seniors : la nécessité de changer de paradigme
19/08/2026 Nadia Daki
Hauts-de-France
Si l’industrie demeure un poids lourd de l’emploi en Hauts-de-France, dû au passé industriel du territoire, la grande distribution, la logistique et l’automobile font également partie des locomotives. Mais qui sont réellement les premiers pourvoyeurs d’emplois de la région ? Décryptage avec Grégory Stanislawski, directeur des études de la CCI Hauts-de-France.
Grégory Stanislawski, directeur des études de la CCI Hauts-de-France. © Lena Heleta
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19/08/2026 Nadia Daki
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