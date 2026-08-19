Emploi régional : qui tire son épingle du jeu ?

Décryptage

Si l’industrie demeure un poids lourd de l’emploi en Hauts-de-France, dû au passé industriel du territoire, la grande distribution, la logistique et l’automobile font également partie des locomotives. Mais qui sont réellement les premiers pourvoyeurs d’emplois de la région ? Décryptage avec Grégory Stanislawski, directeur des études de la CCI Hauts-de-France.







