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Décryptage

Emploi régional : qui tire son épingle du jeu ?

Si l’industrie demeure un poids lourd de l’emploi en Hauts-de-France, dû au passé industriel du territoire, la grande distribution, la logistique et l’automobile font également partie des locomotives. Mais qui sont réellement les premiers pourvoyeurs d’emplois de la région ? Décryptage avec Grégory Stanislawski, directeur des études de la CCI Hauts-de-France.



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Grégory Stanislawski, directeur des études de la CCI Hauts-de-France. © Lena Heleta

Grégory Stanislawski, directeur des études de la CCI Hauts-de-France. © Lena Heleta

Par Marie Boullenger
La Gazette Nord-Pas-de-Calais
Publié le 19 août 2026 - Mis à jour le 19 août 2026
<p>Lorsqu’on analyse l’emploi régional, la grande distribution, poussée par ses mastodontes – Auchan, Decathlon ou encore le groupe Adéo avec Leroy Merlin –, vient dominer le classement. Mais derrière ces grands noms se cachent des acteurs beaucoup moins visibles : les centres hospitaliers. «<em>Très souvent, les hôpitaux sont les premiers employeurs des villes où ils sont implantés. On a fait des études de retombées économiques et nous sommes toujours très surpris de constater que ces employeurs ont un impact économique très fort sur leur environnement, à l’image du CHU de Lille, mais aussi d.

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