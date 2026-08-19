Emploi des seniors : la nécessité de changer de paradigme

Entreprises
Les PME mosellanes peuvent candidater au programme ETIncelles
19/08/2026 S.M
Moselle (57)
Dans la région, 28,1% des salariés sont des seniors (50 ans et plus), soit 559 882 personnes. Mais comme pour les jeunes qui souhaitent entrer sur le marché du travail, ils souffrent d’un certain nombre de préjugés rendant leur maintien dans l’emploi difficile.
49% des plus de 40 ans craignent d’être discriminés pour leur âge dans de futures recherches d’emploi. © Julia Amaral
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19/08/2026 S.M
Moselle (57)
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