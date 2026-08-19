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Décryptage

Emploi des seniors : la nécessité de changer de paradigme

Dans la région, 28,1% des salariés sont des seniors (50 ans et plus), soit 559 882 personnes. Mais comme pour les jeunes qui souhaitent entrer sur le marché du travail, ils souffrent d’un certain nombre de préjugés rendant leur maintien dans l’emploi difficile.

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49% des plus de 40 ans craignent d’être discriminés pour leur âge dans de futures recherches d’emploi. © Julia Amaral

49% des plus de 40 ans craignent d’être discriminés pour leur âge dans de futures recherches d’emploi. © Julia Amaral

Par Nadia Daki
La Gazette Nord-Pas-de-Calais
Publié le 19 août 2026 - Mis à jour le 19 août 2026
<p>47% des seniors sont en activité contre 61,5% pour l’ensemble de la population active*. Avec un âge à la retraite qui tend à reculer, les seniors restent, en théorie, plus longtemps sur le marché du travail. Mais dans la réalité, ils représentent trois actifs sur dix dans la région. Et parmi les demandeurs d’emploi seniors, plus de 62% sont inscrits à France Travail. Mais le chiffre qui traduit le mieux leur réalité est la durée moyenne d’inscription en tant que demandeur d’emploi : deux fois plus longue qu’une personne de moins de 50 ans. En effet, dans les Hauts-de-France, la durée moyenn.

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