L'ARBS : 60 ans au service des établissements scolaires

Société
Fin de la grève au centre d'appel 115 du Samu social
20/08/2026 AFP
France
La période de rentrée scolaire se prépare bien en amont à l'ARBS – Association pour le Rayonnement des Bibliothèques Scolaires – historiquement implantée à Marcq-en-Barœul et qui fêtera cette année ses 60 ans d'existence.
©Lena Heleta
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Société
19/08/2026 AFP
France
Retrouvez la fiche complète de la commune de Marcq-en-Barœul avec sa localisation, sa population et les coordonnées de la mairie et des services de proximité.Découvrir la commune