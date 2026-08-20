Société
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Décryptage

L'ARBS : 60 ans au service des établissements scolaires

La période de rentrée scolaire se prépare bien en amont à l'ARBS – Association pour le Rayonnement des Bibliothèques Scolaires – historiquement implantée à Marcq-en-Barœul et qui fêtera cette année ses 60 ans d'existence.

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Par Amandine Pinot
La Gazette Nord-Pas-de-Calais
Publié le 20 août 2026 - Mis à jour le 20 août 2026
<p>Dans cet immense bâtiment de plus de 1 500 m2, près de 700 000 livres s'étalent sur les rayonnages : les livres peuvent être neufs et d'occasion et sont complétés par des ressources numériques. Chaque livre est nettoyé, réparé s'il le faut et repart ensuite dans le circuit, auprès des établissements scolaires.</p><p>L'ARBS compte 25 salariés permanents et jusqu'à 250 saisonniers. Elle assure la logistique, la préparation, la livraison et le rachat des manuels scolaires en fin d'année. Le stock compte près de 110 000 livres scolaires d'occasion, qui peuvent ainsi avoir un cycle de vie de tro.

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