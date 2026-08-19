La CPTS du Mâconnais lance, le 25 août, les «Mardis du Bien Grandir», un cycle de rencontres consacré au développement de l’enfant. Destinées aux familles, futurs parents et professionnels de la petite enfance, ces soirées permettront d’aborder différentes étapes de la croissance. Chaque rendez-vous sera animé par des professionnels de santé membres de la CPTS et associera une présentation à un échange avec le public.



Le premier rendez-vous portera sur l’accompagnement vers la propreté. Les suivants traiteront notamment du jeu et des apprentissages, de l’autonomie, des émotions, de la vision, de la motricité, du sommeil, de l’alimentation, du langage et des sensations. Les rencontres sont prévues de 18h30 à 20h30. Cinq soirées sont programmées entre août et décembre 2026, puis trois autres entre janvier et avril 2027.

Prévention et échanges

En 2026, les rencontres se tiendront à l’Espace Culturel des Cordeliers, à Mâcon. Les lieux prévus en 2027 doivent encore être définis. L’accès est gratuit, avec une inscription recommandée auprès de la CPTS du Mâconnais. L’initiative est menée avec Mâconnais-Beaujolais Agglomération, la Ville de Mâcon et l’Assurance Maladie. Elle s’inscrit dans une démarche de prévention et de repérage précoce des éventuelles difficultés liées au développement de l’enfant.