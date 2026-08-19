Environnement
Dijon (21) Dijon (21)
En bref
Mobilité

Dijon Bourgogne Tourisme & Congrès met en place un tarif mobilité douce

Dijon Bourgogne Tourisme & Congrès met en place un tarif mobilité douce qui offre une réduction de 20 % sur la visite guidée "Dijon Découverte" aux voyageurs arrivant en train. Pour bénéficier de cette offre, il suffit de présenter un billet nominatif à destination de Dijon, validé dans les 48 heures précédant la date de la prestation. 


Ajouter La Gazette France à vos sources préférées Ajouter La Gazette France à vos sources préférées
© Adobe Stock.

© Adobe Stock.

Par LGFR
La Gazette Bourgogne
Publié le 19 août 2026

Cette démarche s'inscrit dans un cadre plus large de transformation du secteur touristique. En rejoignant le réseau des Acteurs du Tourisme Durable, Dijon Bourgogne Tourisme & Congrès aspire à encourager des pratiques responsables au sein de la chaîne touristique, favorisant ainsi un impact positif sur l'environnement et les territoires locaux. L'objectif est clair : faire évoluer les comportements vers des mobilités plus respectueuses de l'environnement tout en enrichissant l'expérience des visiteurs.

Le tarif mobilité douce ne se limite pas à une simple réduction. Il constitue une invitation à redécouvrir Dijon sous un nouvel angle, en mettant l'accent sur sa culture et son patrimoine. En rendant le voyage en train plus attrayant, les organisateurs espèrent susciter un changement durable dans les habitudes de déplacement des touristes. Ainsi, cette initiative encourage des modes de déplacement plus responsables tout en permettant aux visiteurs de découvrir les richesses de la destination.