Cette démarche s'inscrit dans un cadre plus large de transformation du secteur touristique. En rejoignant le réseau des Acteurs du Tourisme Durable, Dijon Bourgogne Tourisme & Congrès aspire à encourager des pratiques responsables au sein de la chaîne touristique, favorisant ainsi un impact positif sur l'environnement et les territoires locaux. L'objectif est clair : faire évoluer les comportements vers des mobilités plus respectueuses de l'environnement tout en enrichissant l'expérience des visiteurs.

Le tarif mobilité douce ne se limite pas à une simple réduction. Il constitue une invitation à redécouvrir Dijon sous un nouvel angle, en mettant l'accent sur sa culture et son patrimoine. En rendant le voyage en train plus attrayant, les organisateurs espèrent susciter un changement durable dans les habitudes de déplacement des touristes. Ainsi, cette initiative encourage des modes de déplacement plus responsables tout en permettant aux visiteurs de découvrir les richesses de la destination.