Le GR® 210, une belle manière de découvrir la Seine-Maritime autrement

L’itinéraire suit notamment les traces des chasse-marées, ces anciens « voituriers de la mer » qui transportaient autrefois, en une nuit, les produits de la pêche de la Côte d’Albâtre jusqu’à Paris. Une histoire qui accompagne les randonneurs tout au long de cette ancienne « route du poisson ». Pour rendre cette expérience encore plus agréable, Seine-Maritime Attractivité a réalisé un diagnostic du parcours. L’objectif est d’identifier les améliorations qui pourraient être apportées aux équipements et aux services proposés aux randonneurs.

Cette démarche fait suite au travail engagé en 2025 sur l’Avenue Verte London-Paris. À travers ces actions, le département cherche à renforcer son offre d’itinérance et à s’affirmer comme une destination de choix pour les amateurs de randonnée et de vélo.

Pour préparer son parcours, les randonneurs peuvent également s’appuyer sur le livret GR® 210 sur les traces du chasse-marée. Cartes, informations pratiques, services, sites à découvrir et conseils y sont réunis pour faciliter l’organisation de cette escapade entre Dieppe et Rouen.



