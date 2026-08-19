La situation de sécheresse continue de se dégrader en Saône-et-Loire. La préfecture a annoncé, mardi 18 août, le passage en situation de crise des secteurs «Vallée de Loire», «Saône Aval» et «Seille-Guyotte». Ils rejoignent quatre autres zones déjà classées à ce niveau : «Arconce et Sornin», «Arroux-Morvan», «Bourbince» et «Grosne».



Dans ces secteurs, les usages de l’eau non indispensables sont interdits, à l’exception notamment de la production d’eau potable et de l’abreuvement des animaux. Des adaptations individuelles peuvent toutefois être demandées auprès des autorités. Des contrôles sont également menés pour vérifier le respect des restrictions.

Une ressource sous tension

Le secteur «Dheune» reste, pour sa part, en alerte renforcée. Ce niveau interdit notamment l’arrosage des espaces verts, le remplissage des piscines privées, sauf exceptions, ainsi que le lavage des véhicules hors des stations professionnelles équipées.



La préfecture alerte également sur l’état de la ressource en eau potable. Les cours d’eau et les nappes souterraines poursuivent leur baisse, tandis que l’équilibre de l’approvisionnement reste fragile. Les autorités estiment que la poursuite de cette tendance pourrait accentuer les difficultés. La réduction des consommations d’eau est donc appelée à se renforcer dans les secteurs concernés.