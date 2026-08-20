Seine-Maritime : les jachères mobilisées face à la sécheresse

En Seine-Maritime, l’État élargit l’accès aux dérogations permettant de valoriser les jachères dans un contexte de sécheresse. Depuis le 8 août, le dispositif concerne désormais l’ensemble des exploitants agricoles du département, et non plus uniquement les éleveurs. L’objectif est de permettre la production de fourrage complémentaire alors que le déficit hydrique et les épisodes de canicule observés depuis mai affectent les ressources disponibles. Pour effectuer une demande, les exploitants doivent transmettre à la DDTM de Seine-Maritime leur numéro de pacage, les parcelles concernées ainsi qu’une présentation de leur situation.

Le fourrage devient un enjeu national

Cette situation illustre les conséquences économiques des épisodes de sécheresse sur l’agriculture française. Lorsque les conditions météorologiques réduisent les ressources disponibles, les exploitations doivent adapter leurs pratiques et sécuriser leur alimentation animale ou leurs capacités de production. La mobilisation temporaire de surfaces agricoles constitue l’un des leviers permettant de limiter ces tensions. À l’échelle des territoires, ces dispositifs contribuent à renforcer la capacité d’adaptation des exploitations face à des conditions climatiques devenues plus contraignantes.