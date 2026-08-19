Le député socialiste de l'Eure Philippe Brun, candidat à la primaire social-démocrate pour la présidentielle, a dévoilé mercredi son programme économique, disant militer pour "une révolution productive" visant à "redonner du pouvoir d'achat" aux Français.

"La production est à la base de tout. On peut faire tous les grands discours sur l'immigration, sur l'insécurité, sur la laïcité. Rien de cela ne permettra de régler le problème substantiel qui se pose aujourd'hui", et pour cela "une révolution productive" est nécessaire, a-t-il affirmé lors d'une conférence de presse.

Le vice-président de la commission des Finances de l'Assemblée nationale voit l'enjeu de l'électricité comme la première priorité de ce programme.

"Nous voulons faire d'EDF l'Aramco français," a-t-il dit, en référence au fleuron de l'économie saoudienne qui figure parmi les entreprises les plus valorisées au monde.

Pour cela, Philippe Brun propose "le retour au monopole public d'EDF" pour "avoir l'électricité décarbonée la moins chère d'Europe tout en garantissant à nos entreprises des contrats de long terme".

Dans le même sillage, il souhaite la création d'"une compagnie nationale des mines de France pour renforcer l'exploitation minière".

"Nous voulons être les meilleurs dans l'évolution numérique, les meilleurs dans les composants", a-t-il appuyé devant la presse.

Le but assumé est de recréer cinq usines par département sur la durée du mandat.

L'autre mesure phare, appelée "le salaire Brun", est la volonté de faire baisser la part de la CSG sur les salaires de moins de 4.000 euros par mois pour augmenter les salaires nets.

"Nous proposons un investissement massif à hauteur de 1,5% du PIB pour investir dans l'intelligence artificielle, et créer un laboratoire de 1.700 chercheurs" pour s'adapter à la "révolution de la souveraineté", a ajouté M. Brun.

Pour financer cela, le socialiste veut le retour de l'impôt sur la fortune (ISF), et une "mise à contribution" des 1.000 milliards de "la grande transmission" des successions dans les années à venir.

La primaire du Parti socialiste et de Place publique devrait se dérouler les 9-10 et 16-17 octobre.

zub/leo/abl