Animé par Cindy Maire, coach professionnelle et fondatrice de la structure Evolutio-Pro, ce rendez-vous d'une heure et demie s’adresse aux salariés meurthe-et-mosellans désireux de faire le point sur leur carrière après la pause estivale. Face au sentiment de stagnation, cet événement propose des clés méthodologiques pour analyser ses insatisfactions et clarifier les prochaines étapes de sa trajectoire.

Décoder le marché du travail : les enjeux de la mobilité interne en Lorraine

Dans un contexte économique régional où la fidélisation des talents et la mobilité interne représentent des enjeux majeurs pour les entreprises de l'Est républicain, cette initiative cible les actifs qui ressentent un décalage avec leurs missions quotidiennes. L'animatrice, forte de dix ans d'expérience dans l'accompagnement des transitions, propose de structurer la réflexion autour de plusieurs axes fondamentaux. Les participants apprendront notamment à identifier les sources réelles de leur insatisfaction, à évaluer l'opportunité d'un ajustement de poste plutôt que d'une reconversion radicale, et à concevoir un plan d'action réaliste.

Développer l'art d'évoluer : des outils concrets pour passer à l'action

L'atelier mise sur une approche pragmatique et le cadre bienveillant propre à ce réseau de 36 membres pour garantir la qualité des échanges. Loin d'offrir des solutions miracles ou des listes de métiers préconçues, la session se concentre sur le développement d'une compétence devenue essentielle sur le marché du travail actuel : la capacité à s'adapter et à piloter activement son parcours. Chaque inscrit repartira ainsi avec un diagnostic initial et une première action concrète à mettre en œuvre.

Les places pour cet événement étant limitées, les professionnels de la région sont invités à réserver gratuitement leur accès en ligne pour amorcer leur rentrée sous le signe de la clarté.















