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En ce mois de septembre synonyme de rentrée des classes, Régis Bordet, président emblématique de l’Université de Lille, neurologue et pharmacologue de formation, se confie sans détour à La Gazette. Il évoque les grands chantiers de l’institution, ses réussites et ses ambitions, ainsi que les liens qu’il souhaite renforcer avec l’écosystème régional.
Régis Bordet, président emblématique de l’Université de Lille. © Université de Lille
© Université de Lille
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