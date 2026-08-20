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Interview

Régis Bordet, président de l'Université de Lille : «Je suis sur le pont 365 jours sur 365»

En ce mois de septembre synonyme de rentrée des classes, Régis Bordet, président emblématique de l’Université de Lille, neurologue et pharmacologue de formation, se confie sans détour à La Gazette. Il évoque les grands chantiers de l’institution, ses réussites et ses ambitions, ainsi que les liens qu’il souhaite renforcer avec l’écosystème régional.

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Par Marie Boullenger
La Gazette Nord-Pas-de-Calais
Publié le 20 août 2026 - Mis à jour le 20 août 2026
<p><strong>Comment expliquez-vous la nouvelle dimension qu’a pris l’Université de Lille au cours des dix dernières années ? Et où se situe-t-elle dans le paysage universitaire français ?</strong></p><p>Les trois universités lilloises historiques ont fusionné en 2018. S’en est suivie la poursuite de la transformation institutionnelle, puisqu’on a créé au 1er janvier 2022 un établissement public expérimental regroupant l’université fusionnée et quatre établissements – Sciences Po Lille, l’École d’architecture et du paysage, l’école d’ingénierie textile et l’École supérieure de journalisme. Cette.

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