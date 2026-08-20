Interview

En ce mois de septembre synonyme de rentrée des classes, Régis Bordet, président emblématique de l’Université de Lille, neurologue et pharmacologue de formation, se confie sans détour à La Gazette. Il évoque les grands chantiers de l’institution, ses réussites et ses ambitions, ainsi que les liens qu’il souhaite renforcer avec l’écosystème régional.