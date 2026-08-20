Publié par le Times Higher Education, ce classement mesure l’engagement des établissements d’enseignement supérieur en faveur des Objectifs de développement durable (ODD) de l’organisation des Nations unies. Il prend notamment en compte les actions menées en matière de transition écologique, d’alimentation, de recherche et de formation.

À l’échelle de l’Institut Agro Dijon, cette dynamique se traduit par les travaux des enseignants-chercheurs, les projets portés par les étudiants et l’engagement des associations étudiantes. Les formations accordent également une place importante aux enjeux liés aux transitions écologiques et alimentaires.

Pour l’établissement, ce résultat vient surtout mettre en avant un travail collectif mené depuis plusieurs années. Depuis sa création en janvier 2020, l’Institut Agro affirme avoir intégré les enjeux de transition à ses orientations et à ses différentes actions, avec ses étudiants, ses personnels, ses anciens élèves et ses partenaires.



