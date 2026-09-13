







BSB maintient sa présence dans le classement international du Financial Times. Pour cette édition 2026, l’école atteint la 78e position mondiale. Elle se classe aussi dans le Top 15 des établissements français post-prépa et arrive en deuxième position parmi les écoles de cette catégorie présentes à Lyon.





Des indicateurs en progression

Le classement fait notamment ressortir la progression de BSB sur les critères liés à la carrière. L’école se classe à la 35e place mondiale pour son Career Service, soit 16 places de mieux, et occupe la 5e position en France sur ce même critère.





La progression de carrière des diplômés constitue un autre indicateur en hausse. BSB occupe la 55e place mondiale, gagnant 15 positions. Ces résultats s’inscrivent dans la démarche d’accompagnement de BSB, qui repose sur le suivi individualisé proposé aux étudiants, ses liens avec les entreprises ainsi que ses expériences professionnelles et internationales.





La présence régulière de BSB dans ce classement ne date pas de cette année. Depuis 2015, l’école y apparaît régulièrement, malgré l’évolution des critères et des positions selon les éditions. Elle détient par ailleurs les trois accréditations internationales AACSB, EQUIS et AMBA.





Les diplômés sollicités par le Financial Times

Le classement s’appuie notamment sur une enquête réalisée auprès des diplômés des trois dernières années. Plusieurs éléments de leur parcours professionnel sont pris en compte, parmi lesquels leur situation professionnelle, leur évolution de carrière et de salaire, leur mobilité internationale ou encore leur appréciation des objectifs atteints.







