L’Université Bourgogne Europe effectue sa deuxième rentrée depuis son changement de statut. Lors de sa conférence de presse du 4 septembre, sa gouvernance a présenté les principales évolutions prévues pour l’année universitaire 2026-2027. L’établissement compte plus de 400 formations et 31 structures de recherche, dont 28 laboratoires et trois unités d’appui.



Plusieurs nouveautés concernent les formations. À Chalon-sur-Saône, une antenne du Parcours d’accès spécifique santé (PASS) accueille sa première promotion de 30 étudiants. À Dijon, l’Institut de formation en masso-kinésithérapie (IFMK) intègre l’UBE et rejoint l’UFR des Sciences de Santé. L’INSPÉ lance également une Licence Professorat des Écoles, avec 105 places à Dijon et Nevers. Le Master MEEF évolue pour devenir le Master M2E, consacré à l’enseignement et à l’éducation. L’université développe enfin DéCarboMED, une école dédiée à la décarbonation des produits de santé, soutenue par France 2030.

Recherche et rayonnement

Le développement de l’UBE passe aussi par de nouveaux partenariats. En août, le CREPS Bourgogne-Franche-Comté est devenu membre-partenaire. L’Alliance européenne FORTHEM a, de son côté, obtenu près de 7,2 millions d’euros de financement Erasmus+ pour 2026-2028.



L’université maintient par ailleurs sa présence dans plusieurs classements internationaux. Elle figure dans la tranche 701-800 du classement de Shanghai 2026, soit parmi les 5% d’établissements les mieux classés. Elle atteint la 651e place du CWUR sur plus de 21 000 établissements. La recherche reste également au cœur des projets avec le lancement du pôle BIOMIND, de REUNITES en Bourgogne-Franche-Comté et la poursuite du Pôle universitaire d’innovation. Plusieurs chercheurs et doctorants ont enfin été distingués pour leurs travaux au cours de l’année.