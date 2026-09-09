Cette antenne permet aux étudiants de suivre leur première année d’études de santé à Chalon-sur-Saône, sans avoir à s’installer à Dijon. Ils peuvent ainsi préparer leur orientation vers les filières de médecine, pharmacie, odontologie ou maïeutique tout en restant sur le territoire de Saône-et-Loire. Cette ouverture est le fruit d’un travail mené pendant plusieurs mois entre le Département de Saône-et-Loire et l’Université Bourgogne Europe. Pour cette première journée, les étudiants ont découvert les différents dispositifs d’accompagnement et ont pu échanger avec des professionnels de santé venus présenter leurs métiers et leurs parcours.

PASS71 mise aussi sur le mentorat

La rentrée a également marqué le lancement du dispositif de mentorat. Les 30 étudiants ont été associés à des mentors afin de bénéficier d’un accompagnement tout au long de cette première année. L’objectif est notamment de leur permettre de poser leurs questions, d’échanger sur leur parcours et de ne pas rester seuls face aux difficultés rencontrées. Avec cette première promotion, PASS71 ouvre ainsi une nouvelle voie d’accès aux études de santé en Saône-et-Loire. Le Département entend, à travers ce dispositif, faciliter la formation de futurs professionnels et contribuer à leur installation à terme sur le territoire.



