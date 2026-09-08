Bar-le-Duc : 80 élèves découvrent les métiers qui recrutent

À Savonnières-devant-Bar, la Maison de l’Emploi meusienne mise sur l’immersion pour faire découvrir des métiers essentiels au fonctionnement du territoire. Le 15 septembre, 80 élèves déjà inscrits par leurs établissements participeront à une matinée de découverte du sanitaire, du social et de la petite enfance. Pendant deux heures, ils passeront par différents ateliers animés par des professionnels et des organismes de formation, avant de pouvoir échanger sur les parcours permettant d’accéder à ces métiers.

La manifestation sera également ouverte, de 11 h à 13 h, aux demandeurs d’emploi, salariés en réflexion sur leur évolution, étudiants et personnes en reconversion. Les participants pourront obtenir des informations sur la formation, la mobilité, la garde d’enfants et la recherche d’emploi.

Les métiers essentiels face aux recrutements

Cette démarche meusienne illustre un enjeu partagé par de nombreux territoires français : rapprocher directement les candidats des métiers et des formations lorsque les besoins de main-d’œuvre sont importants. En associant collectivités, France Travail, organismes de formation et acteurs de l’emploi, l’objectif est aussi de limiter les freins qui peuvent empêcher une entrée en formation ou un retour vers l’emploi. La gratuité de l’événement, ainsi que le remboursement du ticket de bus, cherchent à faciliter l’accès au parcours, y compris pour les publics éloignés de l’emploi.