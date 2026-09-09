Soissons : l’EPIDE implique ses jeunes dans les quartiers

Au centre social Saint-Crépin à Soissons, la section 3 de l’Établissement pour l’insertion dans l’emploi a pris part à une action menée dans le cadre des quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV). Les jeunes volontaires et les cadres ont participé à différents ateliers consacrés aux gestes du quotidien, à l’environnement et au vivre-ensemble, ainsi qu’à des activités permettant de mieux connaître le territoire soissonnais. Un spectacle était également proposé au cours de la journée.

Un dispositif national pour l’insertion

Créé pour accompagner des jeunes de 17 à 25 ans éloignés de l’emploi ou de la formation, l’EPIDE s’appuie sur un parcours combinant accompagnement professionnel, formation et apprentissage des savoir-être. Les actions menées au contact des territoires et des acteurs locaux complètent cet accompagnement en favorisant la mobilité, l’ouverture sociale et la connaissance de l’environnement économique local. À l’échelle nationale, ces dispositifs participent ainsi aux politiques d’insertion et de lutte contre le décrochage des jeunes.