Animaux : record des abandons cet été dans les refuges de la SPA

Près de 10.000 animaux, principalement des chats et chiens, ont été recueillis cet été dans les 64 refuges de la Société protectrice des animaux (SPA), un record pour la saison estivale, a annoncé l'organisation jeudi.

"Entre juillet et août, 9.508 animaux ont été recueillis par la SPA, un chiffre qui augmente de 20,8% par rapport à 2025, dont 6.572 chats (+20,1 %), 2.220 chiens (+9,8 %), 665 nouveaux animaux de compagnie (NAC) - soit deux fois plus qu'en 2025 -, et 51 équidés", indique la SPA dans un communiqué.

"Un an après un été déjà qualifié d'exceptionnel, la situation se détériore encore davantage sur tous les fronts: prises en charge, maltraitance, saturation des structures", dénonce l'association, qui a enregistré "une envolée de 57,9% des demandes de prise en charge pour maltraitance entre l'été 2025 et l'été 2026".

Canicule et incendies ont par ailleurs ralenti la fréquentation du public dans les refuges, dont certains ont dû être évacués face à la proximité des flammes comme à Perpignan en juillet.

Malgré ce contexte difficile, 8.228 animaux ont trouvé une famille, "soit 17,8% de plus qu'à l'été 2025 et 9% de plus qu'en 2019, la précédente année record", se réjouit la SPA qui compte cependant plus de 7.000 animaux dans ses refuges actuellement.

En 2025, plus de 300.000 chiens et chats ont été pris en charge par les associations, refuges et fourrières, selon Solidarité peuple animal qui aide quelque 750 associations de protection animale. Des associations et refuges qui sont saturés et très souvent en difficulté financière, sans soutien des pouvoirs publics.

La situation est particulièrement critique l'été avec un pic d'abandon dû surtout aux départs en vacances et à l'explosion du nombre de naissances de chatons à cette période.

"Sans mesures concrètes pour tarir les abandons à la source, la mobilisation exceptionnelle de ses salariés et bénévoles ne pourra indéfiniment compenser l'augmentation continue des animaux à prendre en charge", prévient la SPA qui prône en particulier la stérilisation et l'encadrement des ventes d'animaux.

Sur ce dernier point notamment, le Premier ministre Sébastien Lecornu a demandé fin juillet au gouvernement de conduire une série d'actions d'ici le 1er octobre pour lutter contre la maltraitance animale.