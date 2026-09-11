Cet événement invite les participants à explorer l'évolution urbaine de Metz, une ville riche de deux mille ans d'histoire. Les intervenants, dont Pierre Brasme, Michel Fèvre et Denis Schaming, apporteront leurs expertises pour analyser les transformations architecturales et urbaines qui ont marqué cette cité emblématique.

La conférence s'appuiera sur un ouvrage co-écrit en 2025 par les intervenants, intitulé "Metz, 800 ans d'urbanisme". Les discussions couvriront une vaste période allant de la ville médiévale aux développements récents, tels que le nouveau quartier de l’Amphithéâtre et le Centre Pompidou. Les conférenciers aborderont également des thèmes divers tels que l'impact des guerres sur l'urbanisme, la création de nouveaux quartiers lors des annexions successives, ainsi que les changements en matière de mobilité et d'aménagement du territoire au cours des dernières décennies.

Cet événement représente une occasion unique de (re)découvrir le patrimoine urbain de Metz et la manière dont il a été façonné à travers les âges. Les participants sont encouragés à réserver leurs places rapidement pour ne pas manquer cette exploration fascinante des dynamiques qui sous-tendent la ville.