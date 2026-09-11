Somme : trois rendez-vous sur l’habitat, l’emploi et l’orientation

Le Club de la Somme «Les entreprises s’engagent» poursuit ses actions en faveur de la transition écologique et de l’inclusion avec trois rendez-vous programmés à Amiens. Le premier aura lieu le 13 octobre, de 9h30 à 12h, chez Habitats 3D, au 31 avenue de la Gare. Cette matinée sera consacrée aux nouveaux modes de construction et aux logements modulaires éco conçus.



Les participants pourront découvrir les activités de l’entreprise et son processus de fabrication. Une présentation sera assurée par son directeur, David Miranda, avant une visite des ateliers organisée en groupes. Les échanges porteront notamment sur la réduction de l’empreinte carbone, les délais de production et les conditions de travail. Les logements fabriqués peuvent répondre à plusieurs usages, comme le logement locatif, les résidences seniors, l’hébergement touristique ou encore l’accueil de salariés. La rencontre est ouverte à tous, sur inscription et dans la limite des places disponibles.

Deux rendez-vous dédiés à l’emploi

Le 5 novembre, de 10h à 12h, le Club proposera une immersion à la Bouquinerie du Sart, située 7 rue Jean Froissart à Amiens. À l’occasion des trois ans de la structure, les participants découvriront son fonctionnement et les compétences développées par son équipe. La Bouquinerie compte plus de 9 000 adhérents et reçoit environ 10 tonnes de livres chaque mois. Elle accompagne également des personnes hébergées en centres d’hébergement dans leur parcours vers l’emploi et le logement.



Enfin, le 26 novembre, la Nuit de l’Orientation se tiendra de 14h à 21h à Mégacité, avenue de l’Hippodrome. Organisé par la CCI Amiens-Picardie avec le soutien du Club, cet événement permettra de s’informer sur l’orientation et les métiers.

Ces trois rencontres visent à favoriser les échanges entre acteurs locaux et à faire connaître des initiatives liées à la transition écologique, à l’inclusion et à l’accès à l’emploi.