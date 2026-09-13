Les dirigeants des pays membres des Brics, dont la Chine, la Russie et l'Inde, ont planché dimanche sur les moyens de promouvoir une "croissance économique mondiale inclusive", au deuxième et dernier jour de leur sommet dans la capitale indienne New Delhi.

Samedi, les chefs d'Etat et de gouvernement de ce bloc diplomatique sont parvenus à surmonter leurs divisions sur la guerre au Moyen-Orient pour publier une déclaration commune dans laquelle ils ont exhorté les parties au conflit à exercer une "retenue maximale".

Dimanche matin, l'hôte du sommet, le Premier ministre indien Narendra Modi, a invité à la "coopération" ses partenaires, qui "représentent la moitié de la population mondiale, 40% du PIB de la planète et plus d'un quart du commerce international".

Le forum des Brics a été créé en 2009 pour rassembler les grandes économies émergentes (Brésil, Russie, Inde, Chine, puis l'Afrique du Sud) hors des institutions dominées par les Etats-Unis et les puissances occidentales comme le G7.

Le bloc s'est depuis élargi, notamment à l'Iran, à l'Arabie saoudite ou aux Emirats arabes unis.

"La force des Brics tient dans notre diversité et dans notre coopération", a insisté M. Modi devant, entre autres, les présidents chinois Xi Jinping et russe Vladimir Poutine.

"Nous avons essayé de promouvoir une croissance mondiale inclusive", s'est-il félicité, "nous faisons peut-être face à des réalités différentes, mais nous pouvons nous lever ensemble en coopérant pour faire progresser l'humanité".

La domination économique chinoise, qui inonde ses partenaires des Brics de ses exportations, suscite des tensions parmi ses partenaires du bloc.

A l'issue d'un entretien bilatéral samedi, Narendra Modi et Xi Jinping ont souligné "la nécessité de régler leurs sujets d'inquiétude, dont le déséquilibre structurel de leurs échanges", selon un compte-rendu diffusé par New Delhi.

- "Protectionnisme"-

Le déficit commercial indien vis-à-vis de la Chine a atteint un niveau record de 112 milliards de dollars lors de l'année fiscale 2025-2026.

Dans leur déclaration conjointe, les dirigeants des Brics ont samedi réaffirmé leur "soutien au système commercial multilatéral non discriminatoire, ouvert, équitable, transparent, juste, inclusif, prévisible et fondé sur des règles, avec l'Organisation mondiale du commerce (OMC) au centre".

Moins de deux semaines avant sa visite prévue à Washington, Xi Jinping a appelé le bloc à "rejeter toutes les formes de protectionnisme" et à "soutenir le système commercial multilatéral".

Une allusion à la guerre des droits de douane entretenue tous azimuts par le président Donald Trump depuis son retour à la Maison Blanche en janvier 2025.

Le président chinois a quitté dimanche New Delhi à la mi-journée, sitôt la session du matin conclue.

Sa visite en Inde a marqué une nouvelle étape du lent dégel en cours entre Pékin et New Delhi, six ans après l'accrochage meurtrier qui a opposé leurs soldats à leur frontière dans l'Himalaya. Les deux pays ont remis leur relation bilatérale sur les rails mais la méfiance persiste.

Lors de leur tête-à-tête samedi en marge du sommet, MM. Modi et Xi "se sont engagés à résoudre de façon honnête, raisonnable et mutuellement acceptable la question de leur frontière", selon la diplomatie indienne.

"Le Premier ministre (Modi) a souligné que les deux camps devaient être guidés par le respect, la sensibilité et l'intérêt mutuels", a ajouté le compte-rendu.

"Si nos deux pays sont différents par maints aspects, ils sont capables de compléter leurs forces, de se soutenir, de réussir et d'avancer ensemble", a pour sa part déclaré Xi Jinping.