Pralus ouvre une boutique à Chalon-sur-Saône et atteint 27 adresses

La Maison Pralus poursuit son développement en Bourgogne avec une nouvelle boutique à Chalon-sur-Saône. Ouverte au public depuis juillet, l’adresse située place de Beaune a été officiellement inaugurée jeudi 3 septembre. Pour l’entreprise familiale, cette implantation concrétise un projet engagé avant la crise sanitaire. Le choix de la place repose notamment sur la fréquentation du marché dominical, qui doit permettre à l’enseigne de toucher une clientèle locale ainsi que les visiteurs de passage. Cette ouverture intervient alors que les commerces de centre-ville cherchent à renforcer leur attractivité.

Un réseau renforcé en Bourgogne

L’arrivée à Chalon-sur-Saône intervient après l’ouverture récente d’un magasin à Beaune. Le réseau Pralus compte désormais 27 boutiques en France. Historiquement implantée à Roanne, la maison avait commencé à étendre sa présence avec une première boutique à Lyon en 2012. Elle dispose aujourd’hui également d’adresses à Mâcon, Dijon et Villefranche-sur-Saône.



Cette implantation s’inscrit dans une stratégie de croissance structurée autour d’un axe reliant le Rhône à la Bourgogne, notamment marqué par l’activité touristique et gastronomique. La politique d’expansion engagée en 2025 accompagne aussi la préparation de la transmission de l’entreprise à Hugo Pralus, petit-fils du fondateur Auguste Pralus. Une ouverture partielle du capital doit par ailleurs contribuer au financement de cette nouvelle étape. L’entreprise entend poursuivre sa croissance tout en conservant son positionnement artisanal et familial.