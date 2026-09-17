Stairling vient d'officialiser l'acquisition de MySam, plateforme historique fondée à Albi et basée en Lorraine. De cette union naît Staircab, un nouvel acteur qui ambitionne de devenir le système d'exploitation du VTC en France. Contrairement aux leaders Uber et Bolt, Staircab ne cherche pas le conflit frontal mais propose une alternative. Ensemble, les deux structures pèsent déjà 100 millions d'euros de flux financiers annuels et un réseau de 18 000 chauffeurs inscrits.

Un modèle coopératif et B2B face à l'ubérisation

Staircab se distingue par son modèle économique et social unique. La structure propose un statut d'entrepreneur-salarié offrant une véritable couverture sociale aux conducteurs, à contre-courant de la précarité de l'auto-entrepreneuriat. Sur le plan commercial, l'entreprise cible uniquement le marché B2B comme les hôtels, les collectivités et les événements. Pour accélérer son développement, Stairling prépare une nouvelle levée de fonds et sollicite un agrément fintech auprès de l'ACPR pour gérer directement ses flux de paiement.

Une anticipation stratégique des règles européennes

Cette consolidation intervient alors que le marché doit s'adapter à la nouvelle directive européenne sur les travailleurs des plateformes, applicable d'ici décembre 2026. En devançant cette réglementation qui pourrait imposer le salariat, Staircab sécurise son modèle et affirme sa souveraineté économique. Reste désormais à transformer ces ambitions en résultats concrets pour atteindre l'objectif de 200 000 chauffeurs d'ici cinq ans.