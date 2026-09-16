Enedis recrute 29 alternants en Bourgogne pour la rentrée 2026

Enedis renforce ses équipes bourguignonnes avec ces 29 nouvelles recrues. Elles rejoignent 23 alternants déjà en poste, ce qui porte à 52 le nombre total de jeunes en formation au sein de la direction régionale. Répartis dans plus de vingt établissements scolaires de Côte-d'Or, de Saône-et-Loire, de l'Yonne et de la Nièvre, ils préparent des diplômes variés, du CAP électricien aux écoles d'ingénieurs spécialisées en énergie. Fait notable, neuf d'entre eux ont plus de 25 ans, un signe que ce parcours séduit aussi des personnes en reconversion professionnelle, au-delà des seuls jeunes diplômés.

Des débouchés en CDI

Pour Enedis, l’alternance constitue aussi un moyen de préparer les recrutements futurs. Dix alternants ayant achevé leur formation durant l’été 2026 ont ainsi été embauchés en CDI en Bourgogne. Le dispositif s’inscrit notamment dans le cadre du programme «Les Écoles des réseaux pour la transition énergétique», développé avec l’Éducation nationale.



À l’échelle nationale, ce programme réunit 128 établissements et près de 9 500 élèves. En Bourgogne, huit établissements ont conclu une convention avec Enedis. L’entreprise accueille chaque année environ 1 400 alternants en France. Selon l’enquête HappyIndex Trainees 2025, 93% des alternants interrogés recommandent leur expérience au sein du groupe.