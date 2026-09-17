Autun accueillera, dimanche 20 septembre, une journée consacrée aux mobilités douces, inclusives et moins polluantes. Organisé par le Collectif Mobilité Autunois Morvan, l’événement se déroulera de 10h à 18h, dans le cadre des Journées européennes du patrimoine et de la Foire économique d’Autun. L’accès sera gratuit.

La rue de la Grille et la Terrasse de l’Europe, sur l’itinéraire reliant la gare à la place du Champ de Mars, seront fermées à la circulation automobile pendant toute la manifestation. L’objectif est de présenter des alternatives à l’usage individuel de la voiture et de sensibiliser habitants et visiteurs aux enjeux des déplacements du quotidien. Cette opération mettra également en avant les possibilités d’un tourisme plus décarboné pour découvrir le patrimoine autunois.

Vélo, accessibilité et mobilité innovante

Le programme réunira plusieurs animations autour du vélo et des nouvelles pratiques de déplacement. Une déambulation collective à vélo traversera les rues d’Autun de 13h30 à 15h. Les participants pourront venir avec leur propre vélo, tandis que quelques bicyclettes seront proposées en prêt. Tout au long de la journée, des essais de vélos-cargos, vélomobiles et autres véhicules intermédiaires seront organisés dans la rue de la Grille. Un atelier d’auto-réparation permettra également d’effectuer des interventions sur les vélos. Des parcours en deux-roues seront proposés pour découvrir le patrimoine local.

L’accessibilité figurera aussi au programme avec une mise en situation en fauteuil roulant sur la Terrasse de l’Europe. Des stands partenaires et un espace d’expression citoyenne compléteront la manifestation, ainsi qu’un atelier de sérigraphie. Une offre de restauration et une buvette seront proposées sur place.