Seine-Maritime : les zones d’activité structurent l’économie locale

En Seine-Maritime, les zones d’activité jouent un rôle important dans l’accueil des entreprises industrielles, artisanales, commerciales et logistiques, notamment autour de Rouen, Le Havre et Dieppe. La disponibilité de terrains adaptés, la proximité des axes routiers et portuaires ainsi que l’accès aux réseaux de transport constituent des critères déterminants pour les entreprises qui souhaitent s’implanter ou développer leurs capacités. Dans un contexte de sobriété foncière, les collectivités doivent toutefois davantage optimiser les espaces économiques existants, en privilégiant notamment la densification, la requalification de friches et la réutilisation de terrains déjà artificialisés. Ces choix peuvent permettre de soutenir l’investissement et l’emploi tout en limitant les coûts liés à la création de nouvelles infrastructures.

Le foncier économique devient stratégique pour les territoires

À l’échelle nationale, les collectivités doivent désormais arbitrer entre accueil de nouvelles activités, développement de l’emploi et réduction de l’artificialisation des sols. Pour les entreprises, cette évolution peut modifier les conditions d’accès au foncier et les coûts d’installation. Pour les territoires industriels comme la Seine-Maritime, l'enjeu porte aussi sur la capacité à proposer des sites suffisamment équipés et accessibles pour rester compétitifs, notamment dans les secteurs de l’industrie, de la logistique et des services aux entreprises.