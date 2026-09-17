Valenciennes : les dirigeants face au risque d’épuisement au travail

À Valenciennes, la santé des dirigeants s’invite désormais dans les enjeux de gestion de l’entreprise. Harmonie Mutuelle et la CCI Grand Hainaut réunissent ce vendredi 18 septembre les chefs d’entreprise à la Serre Numérique, aux Rives Créatives, pour une matinée consacrée à la prévention et au repérage des signaux d’alerte. Le programme associe les interventions du chirurgien urologue Olivier Vankemmel et de la psychopraticienne Corinne Perlot, avec un temps d’échanges destiné à apporter des outils directement applicables au quotidien professionnel.

La santé des dirigeants pèse sur l’entreprise

Le sujet prend une dimension économique lorsqu’il touche directement la capacité du dirigeant à piloter son entreprise. Selon les données communiquées par Harmonie Mutuelle, 72% des dirigeants de PME déclarent souffrir de troubles du sommeil ou d’une fatigue chronique liée à leur charge mentale, tandis que près de 35% seraient actuellement exposés à un risque élevé d’épuisement professionnel. Pour les entreprises, la prévention vise ainsi aussi à préserver la continuité du pilotage, l’organisation du travail et la pérennité de l’activité.

La santé des dirigeants devient un enjeu économique

L’initiative valenciennoise s’inscrit dans une problématique qui dépasse le Grand Hainaut. Dans les entreprises françaises, le dirigeant concentre souvent des responsabilités opérationnelles, financières, commerciales et humaines qui rendent son indisponibilité particulièrement sensible. La rencontre portée par la CCI et Harmonie Mutuelle cherche donc à agir en amont, en permettant aux chefs d’entreprise d’identifier plus tôt les difficultés et d’adopter des pratiques de prévention.



