L’ancien théâtre des Bleus de Bar dévoile son patrimoine

Les ricanements face à ce projet un peu fou ont vite disparu, mais restent en mémoire d’Étienne Tagnon qui fait partie des trois amis, avec Anthony Marty et Loïc Alif, à avoir racheté l’ancien théâtre des Bleus de Bar en 2016. L’objectif était de ne pas voir disparaître ce petit théâtre à l’italienne, laissé à l’abandon, construit en 1900 et qui était devenu un gymnase dans les années 1960. Leur combat s’est crédibilisé en 2018 grâce à la sélection comme site emblématique, de la toute première édition du Loto du Patrimoine (Mission Bern) qui a permis un «vrai appel d’air» avec un gain de 358 000 euros en partenariat avec le ministère de la Culture et la Française des Jeux. Depuis, les financeurs se sont multipliés qu’il s’agisse de l’État via le FNADT, le Gip Objectif Meuse ou du Département de la Meuse. Si les premiers travaux ont été lancés en 2019, c’est un million d’euros qui a été engagé dans ce chantier d’ampleur autour du gros œuvre : maçonnerie, charpente, huisserie.

Recherche de nouveaux mécènes

Alors que le bâtiment a été inscrit en 2020 aux Monuments Historiques, les travaux extérieurs sont désormais terminés. Après avoir sélectionné un architecte pour la restauration, 2026 marque une nouvelle étape autour d'un diagnostic historique qui sera prochainement initié avec la volonté de donner une cohérence historique à l’ensemble. L’année 2027 sera consacrée à la recherche de nouveaux mécènes pour les trois amis, conscients du défi qui les attend. Et pour cause, deux millions d’euros sont encore nécessaires pour réaliser la rénovation intérieure qui devrait démarrer en 2028. Le calendrier prévisionnel annonce une fin de chantier pour 2030. Il sera alors temps d’imaginer le rôle de cet équipement historique qui devrait devenir «un lieu de vie», confie Étienne Tagnon. Mais avant de regarder l’avenir, place aux journées du Patrimoine avec des visites guidées programmées tout au long de ce week-end. 250 personnes sont attendues pour découvrir les anecdotes et profiter du lieu habituellement fermé. Les réservations sont obligatoires au 06.80.52.51.98, sachant que les places sont limitées.