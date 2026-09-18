Située au cœur du village, la Maison de la Dîme trouve ses origines au XVe siècle. À cette époque, les marchandises circulaient notamment entre Trèves et Metz : denrées alimentaires, vin, céréales ou encore animaux transitaient par cet axe commercial. Le bâtiment doit son nom à la dîme, une taxe correspondant à une partie des récoltes et prélevée par le clergé.

Un futur lieu consacré à l’histoire locale

La restauration ne concerne pas uniquement les murs du bâtiment. Le chantier prévoit également une clause d’insertion professionnelle pour différents travaux, notamment la maçonnerie, la charpente, la couverture, la plâtrerie, les menuiseries intérieures et l’électricité. Une fois restaurée, la Maison de la Dîme doit accueillir un espace muséographique consacré à l’histoire de Rettel et de la Moselle.

La grange sera elle aussi réhabilitée. Elle doit notamment accueillir une ludothèque. Les deux bâtiments formeront ainsi un ensemble destiné à accueillir différents publics, notamment les scolaires, les habitants du secteur et les visiteurs. À proximité du Luxembourg et de l’Allemagne, Rettel souhaite ainsi faire de cet ensemble patrimonial un lieu consacré à la découverte de son histoire et de celle du territoire mosellan.

«Le soutien exceptionnel de 85 000 € de la Fondation TotalEnergies, rendu possible grâce à l’accompagnement de la Fondation du patrimoine, constitue une aide précieuse pour la transformation de la Maison de la Dîme en musée. Ce partenariat témoigne de l’engagement partagé en faveur de la préservation et de la transmission de notre patrimoine. Nous sommes particulièrement heureux de voir ce lieu historique retrouver une nouvelle vie et devenir un véritable espace de mémoire et de culture pour les générations futures», déclare Rémi SCHWENCK, maire de Rettel.