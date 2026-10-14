Meuse : Ciné Cool attire 168 000 spectateurs dans le Grand Est

En Meuse, le cinéma s’est inscrit dans une opération régionale qui cherche à soutenir la fréquentation des salles par une politique tarifaire accessible et une programmation renforcée. À 5 euros la séance, Ciné Cool a réuni 168 000 entrées dans les 95 cinémas participants du Grand Est en 2026. Le dispositif a notamment permis aux salles de proposer des avant-premières, des animations et des rencontres avec les équipes de films.

Le résultat marque cependant un ralentissement par rapport à 2025, avec une fréquentation globale en baisse de 20%. Cette évolution reste moins prononcée que celle observée à l’échelle nationale sur la même période, annoncée à -29%. Pour les salles meusiennes, intégrées à ce réseau régional, l’enjeu dépasse donc la seule animation culturelle : les opérations promotionnelles constituent aussi un moyen de soutenir l’activité des établissements et de maintenir un flux de spectateurs dans les territoires.

Les séances événementielles séduisent davantage le public

Les séances spéciales constituent justement le principal signal positif de cette édition. Elles ont généré 14 800 entrées, contre 10 800 en 2025 et 8 200 en 2024, autour de 42 films, 300 rendez-vous et 46 présences d’équipes. Le dispositif montre ainsi que la rencontre avec les professionnels et les avant-premières peuvent contribuer à différencier les salles et à renouveler leur fréquentation.

À l’échelle nationale, cette stratégie répond à un marché du cinéma confronté à une fréquentation plus irrégulière. Le tarif réduit, associé à des événements ponctuels, permet aux exploitants de travailler simultanément sur le prix et sur l’expérience proposée au public.