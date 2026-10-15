Bar-le-Duc met la réhabilitation des bâtiments au cœur du débat

À Bar-le-Duc, les bâtiments ne sont pas seulement des témoins du passé : ils peuvent aussi inspirer les projets de demain. Du 15 au 18 octobre 2026, les Journées nationales de l’architecture mettent à l’honneur la réhabilitation, avec une exposition consacrée aux différentes vies d’un bâtiment, des maquettes réalisées par des collégiens et des animations ouvertes au public. L’exposition «Un bâtiment, plusieurs vies», conçue par le Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement (CAUE), restera accessible à la médiathèque Jean-Jeukens jusqu’au 13 novembre.

À travers cette programmation, la ville invite les habitants à porter un autre regard sur le bâti existant. Le sujet dépasse la seule préservation architecturale : transformer des bâtiments plutôt que les remplacer interroge les choix d’aménagement, l’utilisation du foncier et les coûts des opérations immobilières. Pour les collectivités comme pour les propriétaires et les professionnels du secteur, la réhabilitation peut constituer une piste pour adapter les espaces aux besoins actuels, sous réserve de la faisabilité technique et financière de chaque projet.

Architecture et réhabilitation : repenser les villes de demain

En France, la transformation du parc immobilier représente un enjeu pour les politiques d’urbanisme et le secteur du bâtiment. La rénovation des constructions existantes peut contribuer à limiter l’artificialisation des sols et à préserver les caractéristiques architecturales locales. Elle suppose toutefois de concilier conservation du patrimoine, adaptation des usages et équilibre économique des travaux.

À Bar-le-Duc, les rendez-vous proposés donnent une dimension concrète à ces questions. L’exposition, l’atelier de dessin pour adultes du 17 octobre et le jeu de plateau organisé le 18 octobre permettent d’aborder l’architecture sous différents angles.