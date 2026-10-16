Le patron de Tesla Elon Musk a dévoilé jeudi soir une voiture capable selon lui de voler, dans une séquence spectaculaire évoquant un film de science-fiction mais sans détailler sa future commercialisation.

Ce "Roadster" avant-gardiste est équipé de propulseurs inspirés de ceux des fusées de SpaceX, l'autre entreprise emblématique du multimilliardaire.

L'événement de présentation, diffusé en direct en ligne, s'est tenu dans un site d'essais de SpaceX au Texas, près de la ville de Waco, devant un parterre d'invités.

Dans un moment de haute voltige, le véhicule s'est propulsé depuis une rampe d'envol, effectuant un tonneau complet dans les airs avant d'atterrir sans dommage sur ses roues grâce à ses rétropropulseurs.

Pour l'occasion, la sportive à deux places, "mieux qu'une voiture de James Bond", était sans pilote "afin de s'assurer de ne tuer personne", a plaisanté Elon Musk.

En direct sur X

Pour cette figure aérienne spectaculaire, la voiture est passée au-dessus de plusieurs modèles de la marque, selon une vidéo déjà vue plusieurs millions de fois et diffusée par Tesla sur son compte X, le réseau social d'Elon Musk né de son rachat de Twitter il y a quatre ans.

"En gros, elle peut voler comme une fusée", a commenté le fondateur de Tesla, tout en concédant : "Ce n'est pas forcément une voiture optimisée en termes de sécurité".

Le nouveau "Roadster" compte dix tuyères et est capable selon ses concepteurs d'atteindre 100 km/h en moins d'une seconde, puis une vitesse de pointe de 370 km/h.

La production en usine de la voiture débutera en 2028, a assuré Elon Musk, même si l'homme d'affaires est coutumier d'annonces de dates de sorties de ses produits Tesla ou SpaceX qui finissent par être dépassées de plusieurs années.

Cette présentation du nouveau "Roadster", maintes fois reportée, était attendue depuis au moins neuf ans.

"Le succès n'est pas garanti mais l'excitation si", a d'ailleurs reconnu le patron de Tesla. "Il s'avère que l'avenir se fera avec des voitures volantes", a-t-il ajouté.

Légale ?

"Cette voiture sera bien sur les routes. Je ne suis pas certain qu'elle sera légale partout", a poursuivi le multimilliardaire, en insistant sur les avancées qu'apportaient selon lui les jets à haute pression générés par tous les côtés de la voiture.

"Vous pourriez me dire : quand donc a-t-on envie de rouler la tête en bas en voiture ? Mais (ces propulseurs) présentent des avantages", a soutenu l'homme d'affaires. "La voiture colle si fort au sol. En termes d'accélération ou de braquage, elle va pulvériser tous les records".

Sur le site internet de Tesla, les clients intéressés peuvent réserver un modèle de Roadster "Performance" en versant 50.000 dollars ou un modèle "Thrust", aux propulseurs dopés, pour 250.000 dollars. Le prix de vente final n'a pas été communiqué.