Le Grand Arras exporte ses innovations au Québec lors du SIIViM 2026

Du 13 au 15 octobre derniers, le Grand Arras s'est déplacé à Mont-Tremblant, au Québec, pour participer à l'édition 2026 du SIIViM. Devant un parterre de 600 professionnels, les représentants artésiens ont valorisé l'attractivité et le savoir-faire de leur territoire à travers deux initiatives majeures.

Nicolas Desfachelle a exposé le modèle d'InSERRE, une prison expérimentale unique en France implantée à Saint-Laurent-Blangy. Ce projet d'innovation sociale repose sur la réinsertion par le travail et l'accès à un espace citoyen partagé. En parallèle, Mickael Audegond a mis en avant le « mur de l'IA », un outil d’échange public sur l'intelligence artificielle conçu par l’intercommunalité et désormais dupliqué par d'autres collectivités.

Une immersion canadienne axée sur l'échange économique et l'éco-innovation

Ce déplacement stratégique a également permis à la délégation d’explorer l'écosystème entrepreneurial des Laurentides. Les élus et techniciens ont ainsi visité plusieurs structures clés de l’économie circulaire et technologique québécoise. Parmi elles figurent l’accélérateur agroalimentaire la Manufacture, l’Institut du Véhicule Innovant (IVI), le spécialiste anti-inondations SBB, ainsi que la start-up GamoTech et la coopérative Tricentris. Ces rencontres de haut niveau offrent des perspectives concrètes pour inspirer les futures politiques publiques de la région.

En s'affirmant sur la scène internationale, la Communauté Urbaine renforce son positionnement de territoire pionnier, capable d'exporter ses solutions tout en intégrant les meilleures pratiques mondiales.







