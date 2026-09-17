Economie
Nancy (54) Nancy (54)
En bref
Économie Sociale et Solidaire

Le Village des Solutions de Demain revient à Nancy les 6 et 7 novembre 2026

Chaynesse Khirouni, présidente du Département de Meurthe-et-Moselle, et Antony Caps, vice-président délégué à l’Attractivité et à l’Économie Sociale et Solidaire, lanceront officiellement la 5e édition du Village des Solutions de Demain les 6 et 7 novembre 2026 à l’Hôtel du Département à Nancy, un rendez-vous dédié aux initiatives écoresponsables de l'économie sociale et solidaire (ESS).

Ajouter La Gazette France à vos sources préférées Ajouter La Gazette France à vos sources préférées
© Adobe Stock.

© Adobe Stock.

Par L.R
Les Tablettes Lorraines
Publié le 17 septembre 2026 - Mis à jour le 17 septembre 2026

L'Hôtel du Département à Nancy s'apprête à accueillir la 5e édition du Village des Solutions de Demain. Porté par Chaynesse Khirouni et Antony Caps, ce rassemblement grand public mettra en lumière les professionnels, les associations et la jeunesse qui réinventent nos modes de production et de consommation. À travers des initiatives axées sur les circuits courts, l'économie circulaire et les services de proximité, l'événement propose une programmation variée comprenant notamment un défilé et un vide-dressing de mode durable.

Partage d'expérience et valorisation des projets émergents

L’invitée d’honneur de cette édition sera Maud Sarda, cofondatrice du Label Emmaüs. Lors d’une soirée spéciale le vendredi 6 novembre à partir de 18 h, elle partagera son expertise sur les nouveaux modèles économiques conciliant impact social, performance et respect de la planète. En parallèle, l'événement invite les entrepreneurs engagés à valoriser leurs solutions. Le concours des «Trophées de l’encouragement» ciblera spécifiquement les projets en phase d'émergence (silver économie, habitat durable), offrant aux lauréats une visibilité stratégique pour ancrer leur future activité dans le paysage économique meurthe-et-mosellan.

Les porteurs de projets et entrepreneurs engagés ont désormais toutes les cartes en main pour candidater et propulser leurs solutions locales au cœur de ce carrefour de l'innovation responsable.