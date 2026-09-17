L'Hôtel du Département à Nancy s'apprête à accueillir la 5e édition du Village des Solutions de Demain. Porté par Chaynesse Khirouni et Antony Caps, ce rassemblement grand public mettra en lumière les professionnels, les associations et la jeunesse qui réinventent nos modes de production et de consommation. À travers des initiatives axées sur les circuits courts, l'économie circulaire et les services de proximité, l'événement propose une programmation variée comprenant notamment un défilé et un vide-dressing de mode durable.

Partage d'expérience et valorisation des projets émergents

L’invitée d’honneur de cette édition sera Maud Sarda, cofondatrice du Label Emmaüs. Lors d’une soirée spéciale le vendredi 6 novembre à partir de 18 h, elle partagera son expertise sur les nouveaux modèles économiques conciliant impact social, performance et respect de la planète. En parallèle, l'événement invite les entrepreneurs engagés à valoriser leurs solutions. Le concours des «Trophées de l’encouragement» ciblera spécifiquement les projets en phase d'émergence (silver économie, habitat durable), offrant aux lauréats une visibilité stratégique pour ancrer leur future activité dans le paysage économique meurthe-et-mosellan.

Les porteurs de projets et entrepreneurs engagés ont désormais toutes les cartes en main pour candidater et propulser leurs solutions locales au cœur de ce carrefour de l'innovation responsable.