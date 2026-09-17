Malgré un budget tendu, le Conseil départemental de l'Oise continue sa politique de rénovation des collèges du département, dont il est propriétaire de 66 collèges publiques. Entre travaux de fonctionnement et de rénovation, le Conseil départemental a investi 37,4 millions d'euros en 2026, dont 5,6 millions d'euros cet été, essentiellement liés à la poursuite des travaux engagés, notamment au sein du plus grand collège du département en nombre d'élèves, à Neuilly-en-Thelle.

Cette dynamique de travaux importants au sein des collèges a également pour objectif - outre de répondre à des besoins fonctionnels - «d'arriver à faire des économies sur le fonctionnement notamment sur les économies d'énergie en répondant aussi aux normes imposées», précise Nadège Lefebvre, présidente du Conseil départemental de l'Oise. Et pour cela, un programme (2018-2028) cadre cette première phase de politique de travaux dans les collèges, ce qui représente un investissement de 140 millions d'euros en dix ans.

Le climat au centre du futur plan d'actions

Un deuxième plan est en cours d'élaboration «pour continuer cette amélioration de performance énergétique», explique Nadège Lefebvre. Ce futur schéma d'actions prendra en compte le réchauffement climatique, qui ne peut être vraiment prédit mais qui permet de préparer les collèges au futur climat. «Nous prenons en compte la situation climatique mais nous ne pouvions pas savoir, par exemple, qu'il y aurait une vague de canicule au mois de juin 2026 il y a dix ans, note Nadège Lefebvre. Tout comme les travaux dans certains collèges que nous avons réalisés en 2018, nous allons devoir en refaire car la situation climatique et énergétique a évolué».

Le circuit court à la cantine privilégié

Si les économies d'énergie et la performance énergétique des bâtiments sont au centre des actions, la présidente du Conseil départemental de l'Oise a à cœur de privilégier et d'encourager les circuits courts et les producteurs locaux pour la cantine scolaire. Et au total, 450 000 euros d'achat alimentaire ont bénéficié à ces producteurs de l'Oise.

«Ce qui est en marche également, c'est de tendre vers le zéro produit agroalimentaire issu des pays du MERCOSUR, défend Nadège Lefebvre. Je dis tendre car aujourd'hui il faut aussi que la production française soit au rendez-vous pour couvrir le zéro et je sais que les producteurs y travaillent et nous avançons dans ce sens».



