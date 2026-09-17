Rouen : plus de 90 exposants réunis pour le salon du paysage

Le paysage et le végétal auront leur rendez-vous professionnel à Rouen le 8 octobre. Organisé par l’Unep Normandie et les Chambres d’agriculture de Normandie, le salon Normandie Paysage et Végét’Halle réunira plus de 90 exposants au Parc des expositions.

Matériel, fournitures, solutions numériques et services seront présentés aux professionnels venus identifier de nouvelles solutions pour leurs activités. L’événement constitue également un temps d’échange entre entreprises, fournisseurs et acteurs de la filière, dans un secteur où les équipements, les techniques de production et les usages évoluent rapidement.

Les visiteurs pourront ainsi comparer les offres, découvrir de nouveaux outils et échanger directement avec les fabricants et prestataires présents.

