Amiens recense les animations et décorations prévues pour Halloween

La Ville d’Amiens lance un recensement des initiatives prévues dans les différents quartiers à l’occasion d’Halloween. L’objectif est de réunir les événements organisés localement afin de proposer aux habitants une vision globale des rendez-vous programmés. Animations, décorations, jeux ou encore distributions de bonbons pourront ainsi être intégrés à ce recensement.



Cette démarche doit permettre aux habitants de mieux connaître les initiatives proposées près de chez eux et de retrouver plus facilement les activités prévues pendant la période d’Halloween. La Ville souhaite ainsi mettre en avant les actions portées directement par les acteurs locaux.

Une visibilité pour les participants

Les commerçants et associations qui participeront au recensement pourront bénéficier d’une visibilité sur plusieurs supports de communication de la Ville d’Amiens. Les initiatives déclarées pourront ainsi être relayées auprès du public dans le cadre de la programmation consacrée à Halloween.



Les commerçants qui prévoient une animation, une décoration ou une distribution de bonbons sont invités à remplir le questionnaire en ligne prévu à cet effet. Les associations peuvent, de leur côté, transmettre leurs informations par courriel à l’adresse dédiée : halloween@amiens-metropole.com. La Ville encourage également les organisateurs à partager l’information afin de faciliter le recensement des initiatives dans l’ensemble des quartiers d’Amiens.