



À Beauvais, le Parc Marcel Dassault accueillera une nouvelle édition de l’exposition consacrée aux véhicules anciens. Organisé au 211 avenue Marcel Dassault, l’événement sera accessible de 10h à 19h. La ville propose aux habitants et aux visiteurs une immersion dans l’histoire de la locomotion, dans un cadre à la fois familial, convivial et tourné vers la découverte.





Le parc se transformera en musée à ciel ouvert, réunissant des voitures de collection issues d’époques variées. Les visiteurs pourront notamment découvrir des petites citadines emblématiques, mais aussi des modèles sportifs ou luxueux. Une sélection de motos et de mobylettes anciennes complétera cette présentation, susceptible de raviver les souvenirs de plusieurs générations.





Des exposants et passionnés seront présents pour raconter l’histoire de leurs véhicules et partager leurs secrets de restauration. Une offre de restauration sur place permettra de faire une pause et de prolonger les échanges dans l’environnement verdoyant du parc. Les propriétaires d’une voiture d’exception, d’une moto vintage ou d’une mobylette d’époque peuvent encore proposer leur véhicule à l’exposition. Les inscriptions sont ouvertes aux modèles âgés de plus de trente ans ou présentant un caractère rare. L’événement s’adresse ainsi autant aux collectionneurs avertis qu’aux curieux et aux familles en quête d’une sortie originale à Beauvais.