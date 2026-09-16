







Après le succès rencontré en 2025, le syndicat viticole des appellations Bourgogne Hautes-Côtes de Beaune et Bourgogne Hautes-Côtes de Nuits renouvelle son partenariat avec le Trafic Bar. Ce bar éphémère, présenté comme un « vinificateur de bons moments », fera étape au cœur des vignes pour inviter une nouvelle génération de curieux et d’amateurs à découvrir les vins des Hautes-Côtes autrement.





L’événement se déroulera samedi 3 octobre 2026, de 12 heures à 20 heures, dans le village de Villers-la-Faye, au cœur du vignoble des Hautes-Côtes de Nuits. Cette nouvelle édition sera placée sous le signe de la dégustation, de la convivialité et de la détente, dans une ambiance festive évoquant l’été indien en Bourgogne et la fin des vendanges.





Sur place, les visiteurs retrouveront un bar éphémère consacré exclusivement aux vins des Hautes-Côtes, ainsi qu’une programmation musicale assurée par un DJ set de la Côte. Une offre de finger food accompagnera les dégustations et permettra de prolonger ce moment gourmand entre amis ou en famille. Des échanges avec les vignerons partenaires offriront également l’occasion de mieux comprendre les appellations et leur savoir-faire.





Les participants sont invités à apporter leur propre verre et leur flacon, exclusivement issus des appellations Bourgogne Hautes-Côtes de Beaune ou Bourgogne Hautes-Côtes de Nuits. Ceux qui le souhaitent pourront aussi découvrir une sélection proposée directement par la soixantaine de vignerons partenaires. Le point GPS du rendez-vous est communiqué par les organisateurs lors de l’inscription. L'accès à cet avènement est gratuit.