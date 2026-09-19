L’EPSM de la Somme ouvre ses portes les 19 et 20 septembre 2026

Les 19 et 20 septembre 2026, l’Établissement public de santé mentale (EPSM) de la Somme participe aux Journées européennes du patrimoine. À Amiens, l’établissement propose au public de découvrir son histoire à travers des visites guidées. Quatre départs sont prévus au cours du week-end, à 10 heures et 14 heures, le samedi comme le dimanche. Le rendez-vous est fixé sous le porche de la Direction générale.



Ces visites permettront de revenir sur l’évolution de l’établissement et sur les différents lieux qui ont marqué son histoire. Le parcours donnera ainsi un aperçu du patrimoine hospitalier de l’EPSM et de son évolution au fil des années. L’initiative s’inscrit dans le programme national des Journées européennes du patrimoine, organisées les 19 et 20 septembre.

Un patrimoine à découvrir

Les visites seront assurées conjointement par un membre de l’association «Philippe Pinel au fil du temps» et une guide-conférencière d’Amiens Métropole. Leur intervention permettra de replacer les bâtiments et les espaces de l’établissement dans leur contexte historique.



À travers cette ouverture au public, l’EPSM de la Somme souhaite faire connaître un patrimoine lié à l’histoire de la santé mentale et à celle du territoire amiénois. Les visiteurs pourront ainsi découvrir un site habituellement dédié aux soins sous un angle historique et patrimonial.