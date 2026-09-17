Une récompense et une visibilité nationale pour Bruay-la-Buissière. Le 16 septembre, la piscine Art déco Roger-Salengro a été élue Monument préféré des Français, lors de l'émission éponyme diffusée sur France 3 et présentée par Stéphane Bern.

La piscine succède au château de Chantilly, sacré en 2025, et au circuit des 24 Heures du Mans, récompensé en 2024. Construite par l’architecte Paul Hanote et inaugurée en 1936, le présentateur l'a décrit comme «un lieu convivial, qui appartient au peuple. Il raconte une histoire, celle des congés payés, des mines, des corons et des terrils. Celle des habitants du bassin minier, de ces hommes qui descendaient sous terre. C’est tout un pan important de notre histoire, du 19ᵉ jusqu'à la fin du XXᵉ siècle».

En 1997, elle est entrée au titre des monuments historiques et reste aujourd’hui la seule piscine Art déco à ciel ouvert de France encore ouverte à la baignade. Traditionnellement fermée pendant la période hivernale, la piscine restera exceptionnellement ouverte jusqu’au 30 décembre 2026.