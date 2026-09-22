Beauvais : le Marché des Saveurs revient place Jeanne-Hachette





À Beauvais, la place Jeanne-Hachette accueillera, du 25 au 27 septembre, une nouvelle édition du Marché des Saveurs. Organisé par les producteurs locaux avec le soutien de la Ville et du dispositif Action Cœur de Ville, ce rendez-vous mettra à l’honneur les produits du terroir, l’artisanat et les savoir-faire artisanaux.





Durant trois jours, les visiteurs pourront découvrir une sélection de produits proposés directement par leurs producteurs. Les étals réuniront notamment des fruits et légumes de saison, des fromages, de la charcuterie, des pains artisanaux, ainsi que du miel, des confitures et diverses douceurs sucrées. Des paniers garnis, des vins, des jus et d’autres spécialités locales seront également proposés, dont certaines pourront être offertes ou partagées en famille ou entre amis.





Installé en plein air au cœur du centre-ville, le marché s’annonce comme une sortie conviviale pour les habitants et les visiteurs. Il permettra de flâner entre les stands, de rencontrer les producteurs, de soutenir le commerce local et de profiter d’un moment en famille ou entre amis dans u