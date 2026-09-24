B.fabers : le design connecté au territoire

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La société évolue et se veut plus responsable et écologique ; elle souhaite remettre l’humain et ses capacités au centre. Ces changements concernent tous les pans de la société, dont le mobilier et le design. B.fabers, à Attiches, se veut la figure de proue de cette évolution
Tristan Dubois, fondateur de B.fabers. © Lena Heleta
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