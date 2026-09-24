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B.fabers : le design connecté au territoire

La société évolue et se veut plus responsable et écologique ; elle souhaite remettre l’humain et ses capacités au centre. Ces changements concernent tous les pans de la société, dont le mobilier et le design. B.fabers, à Attiches, se veut la figure de proue de cette évolution 

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Par Thomas Porcher
La Gazette Nord-Pas-de-Calais
Publié le 24 septembre 2026 - Mis à jour le 24 septembre 2026
<p>Le monde du mobilier design peut paraître opaque et lointain pour les non-initiés – soit une majorité de personnes. La plupart des grandes créations du XXème et du XXIème siècle ont été réalisées aux États-Unis ou en Italie, dans de grandes maisons et par de grands créateurs. Est-il encore possible d’entrer dans ce monde avec une volonté d’artisanat pur et local ? C’est ce que pense Tristan Dubois, fondateur de la maison d’édition B.fabers à Attiches en 2025. Un projet qui comporte plusieurs objectifs, tels «<em>identifier, détecter et faire rencontrer des talents, et les faire travailler e.

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