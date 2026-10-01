Meuse : l’aide de 15 centimes sur le GNR prolongée jusqu’en décembre

Dans la Meuse, les exploitants agricoles utilisant du gazole non routier (GNR) disposent de deux mois supplémentaires pour bénéficier du soutien de l’État. Le gouvernement a confirmé le maintien jusqu’au 31 décembre 2026 du remboursement de 15 centimes par litre, alors que le dispositif devait initialement s’arrêter à l’automne. La mesure concerne notamment les exploitants agricoles, les Cuma et les entreprises de travaux agricoles et forestiers.

Le mécanisme prend la forme d’un remboursement calculé sur les volumes de GNR éligibles. Il vise ainsi à limiter une partie du surcoût supporté par les professionnels et à préserver leur trésorerie, dans un contexte où le carburant pèse directement sur les coûts de production. Le gouvernement avait déjà mobilisé plusieurs dispositifs depuis le printemps, dont cette aide de 15 centimes.

L’énergie pèse sur les charges agricoles

La hausse des prix de l’énergie affecte les exploitations agricoles partout en France, avec des conséquences sur leurs charges et leur capacité à financer les campagnes agricoles. Début septembre, le gouvernement avait déjà reconduit le dispositif pour septembre et octobre avant d’annoncer son extension jusqu’à la fin de l’année.

La prolongation constitue donc un soutien supplémentaire pour les entreprises agricoles, sans modifier le montant de l’aide fixé à 15 centimes par litre. Elle intervient alors que la question du coût du GNR reste centrale pour les organisations professionnelles agricoles, qui demandent un soutien plus important face à la hausse des carburants.