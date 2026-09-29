La Montagne des lamas : l’air des Andes souffle sur La Bresse

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Depuis plus de trente ans, la Montagne des lamas s’impose comme la visite insolite de La Bresse. L’élevage, incongru à l’origine, a su trouver son public. La carte franco-chilienne de l’Auberge du Couchetat attenante contribue à insuffler à cette parcelle vosgienne l’atmosphère de la cordillère des Andes.
© Johann Marin-Thiery. Les lamas évoluent en liberté.
© Johann Marin-Thiery. Hervé Perrin a créé la Montagne des lamas avec son père en 1994.
© Johann Marin-Thiery. La boutique mêle vêtements en laine d’alpaga et produits importés d’Amérique latine.
© Johann Marin-Thiery. L’Auberge du Couchetat à quelques pas de là.
© Johann Marin-Thiery. La laine des alpagas est récupérée une fois par an.
© Johann Marin-Thiery. La Montagne des lamas offre une belle vue sur la vallée de la Bresse.
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