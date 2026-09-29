La Montagne des lamas : l’air des Andes souffle sur La Bresse

En vue

Depuis plus de trente ans, la Montagne des lamas s’impose comme la visite insolite de La Bresse. L’élevage, incongru à l’origine, a su trouver son public. La carte franco-chilienne de l’Auberge du Couchetat attenante contribue à insuffler à cette parcelle vosgienne l’atmosphère de la cordillère des Andes.