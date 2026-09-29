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La Montagne des lamas : l’air des Andes souffle sur La Bresse

Depuis plus de trente ans, la Montagne des lamas s’impose comme la visite insolite de La Bresse. L’élevage, incongru à l’origine, a su trouver son public. La carte franco-chilienne de l’Auberge du Couchetat attenante contribue à insuffler à cette parcelle vosgienne l’atmosphère de la cordillère des Andes.

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Par Julie Clessienne
Les Tablettes Lorraines
Publié le 29 septembre 2026 - Mis à jour le 29 septembre 2026
<p>À 900 mètres d’altitude, à quinze minutes seulement des <strong>pistes de ski de La Bresse</strong>, le décor a de quoi surprendre. Sur 18 hectares, au milieu des sapins et des reliefs vosgiens, <strong>une cinquantaine de lamas et d’alpagas </strong>ont pris leurs quartiers en toute sérénité. <em>«L’idée a germé chez mon père. Nous exploitions l’Auberge du Couchetat depuis 1989 et voulions y amener une curiosité, des animaux qui sortaient de l’ordinaire. C’est en regardant une émission de Patrick Sabatier qui avait fait venir sur le plateau des lamas, pour surprendre… Serge Lama, que l’ill.

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