Les 90 ans de l’Aéroport international Le Touquet-Elizabeth II se sont achevés ce dimanche 27 septembre sur un record d’affluence. La cinquième édition du Touquet Air Show a attiré plus de 110 000 spectateurs sur le front de mer et la plage, contre 50 000 en 2025. Ce succès populaire conforte l’événementiel comme levier d’attractivité pour la station et son économie touristique. Près de 40 aéronefs, dont des hélicoptères militaires et historiques, ont participé à ce spectacle aérien gratuit. Le temps fort a été la présentation conjointe de la Patrouille de France et des Red Arrows de la Royal Air Force, réunies pour la première fois dans le ciel touquettois.

«Ces 90 ans confirment que Le Touquet est une terre d’événements»

L’aéroport avait également étoffé son programme anniversaire. Vendredi soir, la première édition du Touquet Air Run a réuni plus de 500 coureurs et marcheurs. Samedi, plus de 300 convives ont participé à la Soirée des Aviateurs dans un hangar de l’aérogare. La manifestation contribue donc à renforcer la visibilité du Touquet et de son aéroport. «Ces 90 ans confirment, une fois de plus, que Le Touquet est une terre d’événements», a souligné Daniel Fasquelle, maire de la très huppée station balnéaire.