Cet événement gratuit et ouvert à tous, co-organisé avec l'Écomusée, propose de vulgariser les sciences à travers des ateliers ludiques, des jeux et une conférence phare. L'objectif est de stimuler l'attractivité locale en rapprochant les citoyens, les familles et les acteurs de l'innovation dans une ambiance conviviale.

Le coup d’envoi de cette manifestation sera donné par l'Écomusée dès le jeudi 8 octobre avec des animations de manipulation et d'observation. Le vendredi 9 octobre à 17h, le chercheur Raphaël Haumont animera une conférence intitulée « Saveurs savantes : le bon goût des sciences ». Ce rendez-vous explorera les ponts entre la science et la gastronomie, illustrant parfaitement la capacité du technopôle à valoriser les compétences locales et les filières d'avenir.

Le week-end des 10 et 11 octobre fera place au Village des Sciences au cœur du Hub&Go. Les visiteurs pourront s'immerger gratuitement dans les coulisses de la recherche grâce à des expériences simples à reproduire chez soi. Pour le Technopôle Sud Bourgogne, l'accueil d'un tel événement renforce sa mission d'animation économique territoriale en captant un large public, du jeune curieux au professionnel, tout en valorisant ses infrastructures modernes dédiées à l'innovation.

En combinant savoirs et convivialité, la Fête de la Science 2026 s'impose comme un levier clé pour susciter des vocations scientifiques et soutenir le dynamisme industriel de la région.



























