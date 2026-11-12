À l’approche de l’hiver, les amateurs de jardinage vont pouvoir préparer leurs futurs vergers. Le Département de la Moselle organise, aux Jardins Fruitiers de Laquenexy, sa traditionnelle vente annuelle d’arbres et de plants fruitiers. Une occasion de choisir parmi des variétés adaptées aussi bien aux vergers traditionnels qu’aux jardins de plus petite taille.

Des variétés locales à redécouvrir

Cette saison, l’offre compte notamment 31 variétés de pommiers, 10 de poiriers, 11 de cerisiers et 13 de pruniers, dont quatre mirabelliers. Les différents porte-greffes proposés permettent également d’adapter les arbres aux caractéristiques de chaque terrain et à l’espace disponible.

Les Jardins Fruitiers mettent particulièrement à l’honneur le patrimoine arboricole local avec quelques raretés, comme la Quetsche de Letricourt ou le framboisier «Sucrée de Metz», recherchés pour leurs qualités gustatives. La sélection s’enrichit aussi de petits fruits plus originaux, parmi lesquels la vigne sans pépins «Perlette», le kiwaï «Vitikiwi®», riche en vitamines, ou encore le groseillier «Versaillaise Blanche».

L’équipe des Jardins Fruitiers sera présente pour accompagner les acheteurs dans leur choix. Les arbres proposés sont des scions d’un an à racines nues. À noter que la vente fonctionne en libre-service, sans commande ni réservation, et dans la limite des stocks disponibles. Aucun réapprovisionnement n'est prévu pendant la période de vente qui se déroulera du lundi au samedi, de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30.

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